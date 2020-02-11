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Мурманская область. Арктика11.02.20 10:00

В Мурманской области отмечается снижение оборота общественного питания

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за  2019 год.

Как сообщает ведомство, показатели потребительского рынка Мурманской области в 2019 году демонстрировали сдержанную динамику. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах не изменился по сравнению с 2018 годом. При этом объём продаж продовольственных товаров превысил уровень предыдущего года на 0,1%, непродовольственных товаров, наоборот, снизился на 0,2%.

В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в 2019 году увеличилась до 59,8% против 59% в 2018 году, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 40,2% (в 2018 году – 41%).

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сократился на 0,1% по сравнению с уровнем 2018 года.

 

 

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