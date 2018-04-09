В Мурманской области отмечается снижение отгрузки товаров собственного производства в добывающей промышленности

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-феврале 2018 года в добывающей промышленности Мурманской области отгружено товаров собственного производства на сумму 12,9 млрд рублей (67,3% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Данное снижение обусловлено падением цен на продукцию, а также сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата.

Цены производителей снизились на 19,4%. Индекс производства составил 103,2% к январю-февралю 2017 года (в среднем по России – 100,7%). Увеличилось производство апатитового (на 5,3%), нефелинового (в 1,3 раза) и лопаритового (на 2,3%) концентратов, щебня (на 10,5%). В то же время снизились объёы выпуска железорудного концентрата (на 2,1%).