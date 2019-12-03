В Мурманской области отмечается снижение перевозки грузов авто- и морским транспортом

Региональное Министерство экономического развития обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, в Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года морскими портами и терминалами региона переработано 48,3 млн тонн грузов, что на 3,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как наливных грузов до 28,3 млн тонн (на 2,7%), так и сухогрузов до 19,9 млн тонн (на 4,6%).

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше прошлогоднего уровня на 2,9% в основном за счёт увеличения объёмов погрузки металлических руд на 3,6%.

Автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, перевезено грузов на 15,5% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года преимущественно в результате переориентации одного из крупнейших предприятий области на грузоперевозки железнодорожным транспортом; грузооборот составил 98% к соответствующему периоду предыдущего года.

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил 18,2% от соответствующего уровня 2018 года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.