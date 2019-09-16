В Мурманской области отмечается снижение по платным услугам физической культуры и спорта

По предварительным данным Мурманскстата, в январе-июле текущего года населению нашего региона было оказано платных услуг на сумму 35,9 миллиарда рублей (100,3 процента к уровню соответствующего периода 2018 года).

Наибольший рост объёма отмечен по услугам туристических агентств, туроператоров и прочим услугам по бронированию и сопутствующим им услугам (108,8 процента к уровню января-июля 2018 года), услугам бань и душевых (105,9 процента), гостиниц и аналогичных средств размещения (105,1 процента), а также по транспортным услугам (102,0 процента).

Немногим менее наблюдалось увеличение объёма по телекоммуникационным услугам (101,6 процента), медицинским (101,4 процента) и услугам парикмахерских (101,2 процента).

Максимальное снижение зафиксировано по услугам физической культуры и спорта (89,3 процента), чуть меньшее – по услугам учреждений культуры (97,4 процента) и ветеринарным услугам (97,6 процента).