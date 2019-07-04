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Мурманская область. Арктика04.07.19 07:45

В Мурманской области отмечается снижение производства рыбных, мясных продуктов и хлебобулочных изделий

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в январе-мае текущего года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму более 68 млрд рублей (106,9% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 110,1% к январю-маю 2018 года (в среднем по России – 101,6%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (40,6%), металлургическое производство (40,1%), ремонт и монтаж машин и оборудования (9,8%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 106%.

В натуральном выражении сократился выпуск рыбы мороженой (на 2%), филе рыбного мороженого (на 17,7%), консервов рыбных (на 2,3%), говядины, кроме субпродуктов (на 16,3%), свинины, кроме субпродуктов (на 4,4%), субпродуктов убойных животных (на 1,7%), мясных полуфабрикатов (в 2,2 раза), хлебобулочных изделий (на 10,5%), молока, кроме сырого (на 17,5%), кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 10,7%, сыров и творога (на 8%). В то же время увеличились объемы производства мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 6,2%), ракообразных мороженых (в 1,6 раза), колбасных изделий (на 1,6%) и пива (в 5,5 раза).

Уровень металлургического производства в январе-мае 2019 года вырос на 9% к соответствующему периоду 2018 года. Выше прошлогоднего уровня произведено никеля необработанного (на 5,6%), никелевого штейна (в 1,6 раза), никелевых порошков (на 13,3%), кобальта необработанного (на 2,7%) и алюминиевых сплавов (в 2 раза). При этом снизился выпуск рафинированной меди (на 0,7%) и первичного алюминия (на 6,1%).

Рост производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 1,3 раза к январю-маю 2018 года обусловлен увеличением объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

 

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