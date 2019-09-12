Мурманская область. Арктика12.09.19 18:02
В Мурманской области отмечается снижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 13 сентября, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +10+15°.
ОПОВЕЩЕНИЕ О ВЫСОКОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
В Кольском и Печенгском районах Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, на юге Кольского района V региональный класс пожарной опасности.
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