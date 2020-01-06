В Мурманской области отмечается снижение выработки электроэнергии

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 53,7 млрд рублей (103,8% к январю-ноябрю 2018 года в действующих ценах). Индекс производства – 97,7% (в среднем по России – 100,9%).

В январе-ноябре 2019 года выработка электроэнергии снизилась на 4,3%, производство пара и горячей воды выросло на 5%.

Потребление электроэнергии составило 11,5 млрд кВт ч, что на 1,8% выше соответствующего уровня 2018 года. В то же время отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 19,7%.

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 8,7 млрд рублей (96,3% к январю-ноябрю 2018 года в действующих ценах). Индекс производства – 96,6% (в среднем по России – 99,8%).