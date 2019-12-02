В Мурманской области отмечается существенное снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта

Региональное Министерство обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, показатели потребительского рынка Мурманской области в январе-сентябре 2019 года демонстрировали сдержанную динамику.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах практически не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (99,9%). При этом объём продаж продовольственных товаров превысил уровень предыдущего года на 0,3%, непродовольственных товаров, наоборот, снизился на 0,6%.

В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в анализируемом периоде увеличилась до 59,9% против 58,9% в аналогичном периоде 2018 года, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 40,1% (в 2018 году – 41,1%).

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сократился на 0,5% по сравнению с уровнем 2018 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,1% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Физические объёмы туристских услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 7%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на 4%.

При этом отмечено существенное снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта (на 8%), услуг специализированных коллективных средств размещения (на 4%), услуг культуры, юридических и ветеринарных услуг (на 2%).

В сентябре 2019 года инфляция сложилась на уровне 102,4% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 102,6%), что выше среднероссийского уровня на 0,1 процентного пункта (102,3%).

Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 1,1%, непродовольственные товары – на 2,5% и платные услуги населению – на 3,8% (по России, соответственно, на 1,3%, 2,3% и 3,6%).

Сдерживанию темпов роста потребительских цен на товары и платные услуги в сентябре текущего года способствовала дефляция на продукты питания (99,1% к августу), наблюдаемая на потребительском рынке региона четвертый месяц подряд (впервые с 2015 года).

В среднем овощная продукция (без картофеля) с начала года подешевела в 1,4 раза, в частности цены на свежие огурцы снизились в 1,9 раза, на свежие помидоры – в 1,6 раза, на капусту – на 18%, картофель – на 15%, лук репчатый – на 9%, морковь – на 8%, свеклу – на 7%.

Кроме того, подешевели яйца, сахар и апельсины – в 1,2 раза.

Вместе с тем отмечен рост цен на чеснок (в 1,3 раза), яблоки и груши (в 1,2 раза), муку (на 10%), лимоны (на 7%), консервы фруктово-ягодные, макаронные и крупяные изделия (на 6%), говядину, молоко и молочную продукцию, рыбу мороженную (кроме сельди), консервы овощные и чай (на 5%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на товары для животных (на 9%), табачные изделия, спички, парфюмерно-косметические товары, нитки (на 7%), печатные издания (на 6%), белье постельное, чулочно-носочные изделия (на 5%).

Стоимость телерадиотоваров и холодильников бытовых снизилась на 4%.

Из числа платных услуг населению услуги правового характера подорожали на 11%, услуги в системе образования и ветеринарные услуги – на 9%, услуги городского пассажирского транспорта, услуги банков и прачечных – на 7%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт жилищ – на 6%, услуги организаций культуры и парикмахерских – на 5%.

Пассажирские перелёты подешевели на 6%.