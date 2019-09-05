В Мурманской области отмечается существенное снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта, услуг культуры

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в Мурманской области практически не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (99,9%). При этом объём продаж продовольственных товаров превысил уровень предыдущего года на 0,3%, непродовольственных товаров, наоборот, снизился на 0,7%.

В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в анализируемом периоде увеличилась до 60,0% против 58,8% в аналогичном периоде 2018 года, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 40,0% (в 2018 году – 41,2%).

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сократился на 1,2% по сравнению с уровнем 2018 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,3% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Физические объёмы туристских услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 8,8%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на 5,1%, транспортных услуг – на 2,0%.

При этом отмечено существенное снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта (на 10,7%), услуг культуры (на 2,6%), ветеринарных услуг (на 2,4%) и услуг санаторно-курортных организаций (на 2,1%).