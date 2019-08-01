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Мурманская область. Арктика01.08.19 14:02

В Мурманской области отмечается существенное снижение объёмов услуг физической культуры и спорта

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, показатели потребительского рынка Мурманской области в первом полугодии 2019 года демонстрировали сдержанную динамику. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах практически не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (99,9%). При этом объём продаж продовольственных товаров превысил уровень предыдущего года на 0,4%, непродовольственных товаров, наоборот, снизился на 0,5%.

В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в анализируемом периоде увеличилась до 60% против 58,9% в аналогичном периоде 2018 года, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 40% (в 2018 году – 41,1%).

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сократился на 1,4% по сравнению с уровнем 2018 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,3% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Физические объёмы туристских услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,2%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на 6,3%, транспортных услуг – на 2,4%.

При этом отмечено существенное снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта (на 12%),санаторно-курортных организаций (на 3,5%), культуры и ветеринарных услуг (на 2,3%).

 

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