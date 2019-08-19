В Мурманской области отмечается существенное снижение в обработке древесины и производстве изделий из дерева

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, по итогам I полугодия 2019 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 105% относительно января-июня 2018 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю обрабатывающих производств приходится 48,5%, добычи полезных ископаемых – 31,2%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 17,6%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2,8%.

В I полугодии текущего года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 55,5 млрд рублей (130,3% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 101,2% к январю-июню 2018 года. В отчётном периоде отмечен рост производства железорудного (101,7%), нефелинового (119,9%) и лопаритового (104,6%) концентратов. Выпуск апатитового концентрата практически соответствует прошлогоднему уровню (99,9%).

В добывающей промышленности Мурманской области превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов: АО «Ковдорский ГОК» (АО «МХК «ЕвроХим») – производство железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов; Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») – производство апатитового и нефелинового концентратов; АО «Олкон» (ПАО «Северсталь») - производство железорудного концентрата; АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (группа «Акрон») - производство апатитового концентрата; ООО «Ловозерский ГОК» - производство лопаритового концентрата.

В январе-июне 2019 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 86,4 млрд рублей (110,8% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 109,9% к январю-июню 2018 года.

Из обрабатывающих отраслей в отчётном периоде значительный рост отмечен в производстве пищевых продуктов (на 6,8%), напитков (в 4,6 раза), текстильных изделий (в 1,5 раза), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 1,9 раза), резиновых и пластмассовых изделий (на 6,5%), цветных металлов (на 8,4%), готовых металлических изделий (на 12,1%), электронных и оптических изделий (на 9,5%), в сфере деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования (в 1,4 раза).

В то же время существенное снижение по сравнению с январем-июнем 2018 года зафиксировано в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 16%), в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (на 14,2 %), машин и оборудования, не включенных в другие

группировки (на 21,7%), прочих готовых изделий (на 23,6%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (42,5%), металлургическое производство (38,2%), ремонт и монтаж машин и оборудования (9,8%).

Уровень металлургического производства в январе-июне 2019 года вырос на 8,4% к соответствующему периоду 2018 года. Выше прошлогоднего уровня произведено никеля необработанного (на 5,4%), никелевого штейна (в 1,6 раза), никелевых порошков (на 15,4%), кобальта необработанного (на 1,7%) и алюминиевых сплавов (в 2,1 раза). При этом снизился выпуск рафинированной меди (на 1,4%) и первичного алюминия (на 6,8%).

Значительную долю в металлургическом производстве занимают два предприятия цветной металлургии: АО «Кольская горно-металлургическая компания» (ПАО «ГМК «Норильский никель») производит электролитный никель, медь и кобальт, карбонильные никелевые порошки, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов, файнштейн дробленый никелевый; филиал АО «РУСАЛ Урал» в Кандалакше «ОК РУСАЛ КАЗ» осуществляет выплавку алюминия из привозного глинозема.

Рост производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 1,4 раза к январю-июню 2018 года обусловлен увеличением объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования. К наиболее крупным предприятиям, определяющим развитие отрасли, относятся дочерняя организация АО «Апатит» - Кировский филиал ООО «Механик» и предприятия судоремонта: АО «СПТБ Звёздочка», АО «Кольское предприятие «ЭРА», АО «82 СРЗ», АО «10 СРЗ», АО «Мурманская судоремонтная компания».