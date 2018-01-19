В Мурманской области отмечается тихая китаизация населения?

Межрегиональная миграция характеризуется оттоком населения из Мурманской области. На постоянное место жительства к нам прибыли 20 тысяч 219 граждан России, убыли за пределы региона с места жительства 24 тысячи человек.

В УВМ УМВД России по Мурманской области состоялось совещание-семинар начальников подразделений по вопросам миграции органов внутренних дел на районном уровне. На мероприятии присутствовал начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Борис Макаревич доложил о состоянии миграционной обстановки на территории региона и результатах работы подразделений по вопросам миграции в минувшем году. Он подробно остановился на некоторых статистических данных, характеризующих ситуацию на территории региона. По словам Бориса Макаревича, в 2017 году она была относительно стабильной, но имела ряд особенностей, обусловленных влиянием ряда экономических и социальных факторов.

Так, на 6,4 процента увеличилось количество граждан Российской Федерации, поставленных на регистрационный учёт, их число составило 138 тысяч человек. Межрегиональная миграция характеризуется оттоком населения из области. На постоянное место жительства к нам прибыли 20 тысяч 219 граждан России, убыли за пределы региона с места жительства 24 тысячи человек. Процессы внешней миграции отмечены достаточно большим притоком мигрантов. Наибольшее количество поставленных на миграционный учёт иностранных граждан прибыли из Китая - 8120, Украины – 7696, Узбекистана – 6917.

Количество постоянно или временно проживающих в Мурманской области иностранных граждан ежегодно растёт, и на конец года составило 6 тысяч 756 человек. В 2017 году оформлено 2 тысячи 986 патентов на работу. Сумма поступлений в казну за оформление или продление патента увеличилась почти в два раза и составила 58 миллионов 953 тысячи рублей.

Всегда востребованной со стороны граждан, как отметил начальник УВМ, является государственная услуга по документированию общегражданскими и заграничными паспортами. Впервые за прошедшие три года наблюдается значительное увеличение количества обращений граждан за получением заграничного паспорта. Так за 2017 год оформлено более 29 тысяч таких паспортов, более половины из них паспорта с биометрическими данными владельцев. Причиной увеличения потребности в загранпаспортах является некоторая стабилизация курса валют, открытие популярных курортных направлений, снижение госпошлины на 30 процентов при оформлении документов через портал Госуслуг.