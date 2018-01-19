Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: МРОТ – Конституционный суд поставил точку, а в северных регионах теперь многоточие
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.01.18 07:35

В Мурманской области отмечается тихая китаизация населения?

Межрегиональная миграция характеризуется оттоком населения из Мурманской области. На постоянное место жительства к нам прибыли 20 тысяч 219 граждан России, убыли за пределы региона с места жительства 24 тысячи человек.

В УВМ УМВД России по Мурманской области состоялось совещание-семинар начальников подразделений по вопросам миграции органов внутренних дел на районном уровне. На мероприятии присутствовал начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Борис Макаревич доложил о состоянии миграционной обстановки на территории региона и результатах работы подразделений по вопросам миграции в минувшем году. Он подробно остановился на некоторых статистических данных, характеризующих ситуацию на территории региона. По словам Бориса Макаревича, в 2017 году она была относительно стабильной, но имела ряд особенностей, обусловленных влиянием ряда экономических и социальных факторов.

Так, на 6,4 процента увеличилось количество граждан Российской Федерации, поставленных на регистрационный учёт, их число составило 138 тысяч человек. Межрегиональная миграция характеризуется оттоком населения из области. На постоянное место жительства к нам прибыли 20 тысяч 219 граждан России, убыли за пределы региона с места жительства 24 тысячи человек. Процессы внешней миграции отмечены достаточно большим притоком мигрантов. Наибольшее количество поставленных на миграционный учёт иностранных граждан прибыли из Китая - 8120, Украины – 7696, Узбекистана – 6917.

Количество постоянно или временно проживающих в Мурманской области иностранных граждан ежегодно растёт, и на конец года составило 6 тысяч 756 человек. В 2017 году оформлено 2 тысячи 986 патентов на работу. Сумма поступлений в казну за оформление или продление патента увеличилась почти в два раза и составила 58 миллионов 953 тысячи рублей.

Всегда востребованной со стороны граждан, как отметил начальник УВМ, является государственная услуга по документированию общегражданскими и заграничными паспортами. Впервые за прошедшие три года наблюдается значительное увеличение количества обращений граждан за получением заграничного паспорта. Так за 2017 год оформлено более 29 тысяч таких паспортов, более половины из них паспорта с биометрическими данными владельцев.  Причиной увеличения потребности в загранпаспортах является некоторая стабилизация курса валют, открытие популярных курортных направлений, снижение госпошлины на 30 процентов при оформлении документов  через портал Госуслуг.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБедное население неспособно на технологический прорыв - эксперт
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 248 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Илья
17.01.18 22:23
Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиФинансовая система Мурманской области находится в устойчивом положении-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 14 копеек, доллар теряет 17-PRO ЭнергетикуНеобходимо повышать надежность энергоснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика