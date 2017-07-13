В Мурманской области отмечается ухудшение финансовых результатов деятельности региональных организаций

В январе–апреле 2017 года организациями Мурманской области получено 32974,4 млн рублей прибыли и 1976,1 млн рублей убытка (в январе–апреле 2016 года – соответственно 49494,7 млн рублей и 3055,8 млн рублей).

Как сообщает Мурманскстат, сальдированный финансовый результат деятельности организаций по нашему региону в целом по отношению к уровню января–апреля 2016 года снизился на 33,2% и составил 30998,3 млн рублей прибыли. Наибольшее снижение отмечено по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (приложение).

Доля прибыли, полученной в январе–апреле 2017 года организациями вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», составила 60,1% финансового результата по области (в январе–апреле 2016 года – 62,3%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 41,4% (в январе–апреле 2016 года – 40,6%). Наибольшие убытки получили организации видов экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В городском округе город Полярные Зори, Печенгском, Терском, Кандалакшском муниципальных районах более 60,0% организаций в их количестве по соответствующему муниципальному образованию были убыточными (соответственно 75,0%, 87,5, 66,7, 62,5%).