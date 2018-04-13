В Мурманской области отмечается уменьшение поступлений налога на прибыль организаций в 1,4 раза и рост объёма государственного долга на 9,5% - 1,8 млрд рублей

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 марта 2018 года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 7,25 млрд рублей (9,9% от годовых плановых назначений) со снижением к январю-февралю 2017 года на 0,5% (на 35,8 млн рублей), по расходам – 9,93 млрд рублей (12,8% от утвержденных бюджетных назначений на 2018 год) с ростом к январю-февралю 2017 года на 14,2% (на 1,2 млрд рублей). Результат исполнения – дефицит в сумме 2,7 млрд рублей (на 1 марта 2017 гола – 1,4 млрд рублей).

По отношению к январю-февралю 2017 года налоговые и неналоговые доходы, полученные в общей сумме 6,39 млрд рублей, выросли на 0,2% (на 10,7 млн рублей), в тоже время налоговые поступления снизились на 1,4% (на 87,2 млн рублей). На сокращение налоговых доходов в основном оказало влияние уменьшение поступлений налога на прибыль организаций в 1,4 раза (на 536,4 млн рублей), что в большей степени связано с переходом крупного предприятия региона в 2018 году на исчисление и уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли (раньше – авансовые квартальные платежи). Также, в сравнении с январем-февралем 2017 года, отмечено снижение поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 15,5% (на 41,6 млн рублей) за счёт снижения себестоимости добытых полезных ископаемых.

При этом наибольший рост поступлений достигнут по: акцизам – в 1,4 раза (на 61,0 млн. рублей) за счёт увеличения объёма производства подакцизных товаров, в том числе нефтепродуктов (в 1,3 раза); налогу на доходы физических лиц – на 10,4% (на 352 млн рублей) в связи с индексацией заработной платы; налогам на имущество – в 1,3 раза (на 61 млн рублей) в большей степени за счёт увеличения поступлений по налогу на имущество организаций в 2 раза, или на 36 млн рублей (в связи с перечислением налога ранее установленного срока), по транспортному налогу – на 6,6%, по налогу на игорный бизнес – на 9,9%, по налогу на имущество физических лиц – в 1,4 раза и земельному налогу – на 16,2%; - налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – в 1,3 раза (на 27,9 млн рублей).

Неналоговые поступления в отчётном периоде увеличились по отношению к январю-февралю 2017 года в 1,4 раза (на 97,9 млн рублей) в основном по причине роста платежей при пользовании природными ресурсами в 3,8 раза (на 30,2 млн рублей), доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 1,6 раза (на 23,3 млн рублей), а также за счёт увеличения перечислений сумм штрафов и санкций на 17,8% (на 9,2 млн рублей).

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области сократились по отношению к январю-февралю 2017 года на 5,2% (на 46,4 млн рублей) в основном за счёт снижения распределения из федерального бюджета дотаций в 1,4 раза (на 185,4 млн рублей). В январе-феврале 2018 года расходы консолидированного бюджета области увеличились на 14,2% по отношению к январю-февралю 2017 года.

В структуре расходов затраты на социальную сферу возросли на 17,4% (на 1,1 млрд рублей) и составили 77,3% в общей сумме расходов (на 01.03.2017 – 75,2%). Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 69,7 млн рублей, или 0,7% от общей суммы расходов консолидированного бюджета области (в январе-феврале 2017 года данные расходы составили 0,3% от общей суммы расходов, или 26,4 млн рублей).

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 марта текущего года составил 20,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 9,5%, или на 1,8 млрд рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 31,3% и осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. Муниципальный долг снизился с начала года на 139,1 млн рублей и на отчётную дату составил 3,9 млрд рублей.