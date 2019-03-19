В Мурманской области отмечается увеличение количество тяжких и особо тяжких преступлений на 11,2%

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за февраль текущего года. Как сообщает надзорное ведомство, всего за данный период зарегистрировано 1879 преступлений, что на 36 или 1,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 11,2% (с 356 до 396), их удельный вес увеличился на 2,5% и составил 21,1%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 30% и составило 7 преступлений.

Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 11,5% и составило 29 преступлений.

Количество погибших в результате преступных посягательств, уменьшилось на 16,1% и составило 26 лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, увеличилось на 2,9% и составило 36 лиц.

На 26% уменьшилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности увеличилось на 11%, а коррупционной направленности – на 23,1%.

Количество мошенничеств увеличилось на 12,8%, краж – на 1,9%.

На 2,2% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 3,8% (в среднем по Российской Федерации – 3,3%).

Анализсоциально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об увеличении на 13,8% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также об увеличении их удельного веса (65,2%). Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.