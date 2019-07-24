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Мурманская область. Арктика24.07.19 09:45

В Мурманской области отмечается увеличение преступности среди несовершеннолетних на 24,22%

В 2019 году прокурорами региона выявлены 4607 нарушений закона, принесены 663 протеста, заявлены 559 исков, объявлены 46 предостережений, внесены 601 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 517 лиц, к административной – 131, направлены 15 материалов в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по которым возбуждены уголовные дела. Всего приняты 2015 мер прокурорского реагирования.

Прокуроры выявляли нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об опеке и попечительстве, об охране здоровья, защищали социальные права детей-инвалидов и детей-сирот.

С целью устранения нарушений приняты меры реагирования к органам государственной власти и местного самоуправления, органам опеки и попечительства, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, органам внутренних дел, учреждениям образования и социальной защиты, работодателям.

По итогам I полугодия текущего года зарегистрировано увеличение преступности среди несовершеннолетних на 24,22% (со 128 до 159). Удельный вес подростковой преступности составил 4,63%.

Криминальная обстановка ухудшилась в Октябрьском, Первомайском административных округах г.Мурманска, г.г. Мончегорске, Кировске, Полярные Зори, Оленегорске, Кандалакше, ЗАТО Североморске, Печенгском районе. Выше среднеобластного удельный вес на территориях Октябрьского административного округа г.Мурманска, г.г. Мончегорска, Кировска, Полярные Зори, Оленегорска, Кандалакши, Ловозерского, Терского районах, ЗАТО Североморск, ЗАТО Видяево.

О состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и необходимости принятия мер прокуратурой области проинформированы Врио Губернатора Мурманской области, Главный федеральный инспектор в Мурманской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области.

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