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Мурманская область. Арктика12.04.18 08:20

В Мурманской области отмечается увеличение производства молока и выпуска куриных яиц

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в январе-феврале 2018 года в Мурманской области составил 247,9 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 121,6% (в среднем по России – 102,5%). Рост по сравнению с январем-февралем 2017 года обусловлен увеличением: производства молока на 16% в связи с повышением продуктивности коров молочного стада; выпуска куриных яиц в 1,5 раза, что связано с повышением продуктивности кур-несушек в сельскохозяйственной организации.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-февраль 2018 года из федерального  и областного бюджетов составила 27,88 млн рублей. При этом из федерального бюджета направлено 0,92 млн рублей, из областного –  26,96 млн рублей.

Напомним, в январе-феврале 2017 года государственная поддержка агропромышленного комплекса не осуществлялась.

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