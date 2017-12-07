В Мурманской области отмечается увеличение производства молока на 12,4%

Министерства экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-октябре 2017 года составил 1736,7 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 104,6% (в среднем по России – 102,9%). Рост по сравнению с январем-октябрем 2016 года в основном обусловлен увеличением производства молока на 12,4% в связи с повышением надоев на одну корову на 16% по причине улучшенного рациона.

Производство скота и птицы на убой в живом весе незначительно превысило уровень аналогичного периода прошлого года (100,9%), яиц - упало в 2,7 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации. При этом поголовье птицы выросло на 12,3%, свиней – на 6,0%, крупного рогатого скота – на 1,2%, в том числе коров – на 1,3%.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-октябрь 2017 года из федерального и областного бюджетов составила 296,21 млн рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2016 года. При этом из федерального бюджета направлено 38,87 млн рублей, что на 11,6% меньше аналогичного периода 2016 года, из областного – 257,34 млн рублей с ростом в 1,5 раза.