В Мурманской области отмечается увеличение случаев заболевания ОРВИ и гриппом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, с 21 по 28 января ткущего года заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению нашего региона регистрируется на неэпидемическом уровне, вместе с тем, отмечается сезонный рост заболеваемости. По сравнению с прошлой неделей в целом по совокупному населению темп регистрации несколько увеличен.

Результаты вирусологического мониторинга лабораторных исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют, что заболевания обусловлены вирусами не гриппозной этиологии, доля которых в структуре положительных находок продолжает снижаться, микоплазмой пневмонии, а также вирусами гриппа A(H3N2), A(H1N1)pdm09. В структуре выделенных на прошедшей неделе вирусов следует отметить преобладание удельного веса вируса гриппа A(H3N2).

С целью ограничения распространения заболевания ОРВИ приказами администраций образовательных учреждений временно приостановлен учебно – воспитательный процесс в двух группах и двух классах образовательных организаций Терского и Кандалакшского районов.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в очередной раз обращается к жителям области с напоминаем о недопустимости самолечения.