В Мурманской области отмечается значительное снижение объём перевозок грузов морским и автомобильным транспортом

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, за январь-октябрь 2018 года морскими портами и терминалами Мурманской области переработано 52,3 млн тонн грузов, что на 19,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как сухогрузов до 21,3 млн тонн (на 6,9%), так и нефтеналивных грузов почти до 31 млн тонн (на 29,3%).

Объём грузоперевозок в январе-ноябре 2018 года сократился на 1,6% (до 31,0 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По итогам отчётного периода объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 8,2% в связи с увеличением транспортировки металлических руд (на 17,7%) и апатитового концентрата (на 3,7%).

На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом, что обусловлено отсутствием в отчётном периоде грузов на коротких маршрутах (страны Балтии) и сдачей во фрахт большей части судов по договорам тайм-чартера.

В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохраняется положительная динамика грузоперевозок воздушным транспортом (рост в 1,3 раза).

Автомобильным транспортом перевезено грузов почти в 2 раза меньше, чем в январе-ноябре 2017 года в связи с окончанием строительных работ на крупном промышленном объекте, а также переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.