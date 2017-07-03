В Мурманской области отмечается значительное сокращение физических объёмов по туристским, бытовым и транспортным услугам

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе-мае 2017 года сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг, обусловленная низким потребительским спросом населения. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, физические объёмы продаж продовольственных товаров - на 2,7%.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах сложился чуть выше уровня предыдущего года (100,1%). В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров снизился до 58,7%, непродовольственных товаров возрос до 41,3% (в январе-мае 2016 года – 61,4% и 38,6%, соответственно), что свидетельствует о постепенном восстановлении уровня потребительской уверенности.

Индекс физического объёма оборота общественного питания составил 93,8% к уровню января-мая 2016 года. По предварительным данным Мурманскстата, индекс физического объема платных услуг населению составил 99,9% по отношению к январю-маю 2016 года. Значительное сокращение физических объёмов отмечено по туристским (на 8,6%), бытовым (на 5,6%) и транспортным (на 4,6%) услугам. При этом физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - на 14,7%, телекоммуникационных - на 3,7%, услуг системы образования - на 1,8%, почтовой связи и курьерских услуг - на 1,6%.