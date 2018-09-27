В Мурманской области отмечается значительное уменьшение количества обратившихся на «горячую линию» по факту выплаты зарплаты ниже МРОТ

По поручению губернатора Марины Ковтун в Комитете по труду и занятости населения Мурманской области состоялась «горячая линия». В течение двух дней жители региона могли по телефону сообщить о нарушениях действующего законодательства в сфере оплаты труда.

В основном вопросы касались применения трудового законодательства, расчёта размера заработной платы, несвоевременной выплаты заработной платы.

Всем без исключения обратившимся жителям региона были даны разъяснения в части применения норм действующего трудового законодательства, в том числе о порядке исчисления минимального размера оплаты труда на территории Мурманской области.

Организаторы «горячей линии» отмечают, что количество звонков по факту выплаты заработной платы ниже МРОТ значительно уменьшилось.

Информация о нарушениях будет направлена в областную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, направленных на защиту прав жителей региона.