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Мурманская область. Арктика22.02.18 10:33

В Мурманской области отмечается значительный рост дорожно-транспортных происшествий

Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В заседании приняли участие представители администраций муниципальных образований и общественных организаций.

По поручению губернатора Марины Ковтун участники заседания рассмотрели вопрос о состоянии аварийности на транспорте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и причинах роста количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в январе 2018 года.

Как отметил Григорий Стратий, в начале года произошёл значительный рост дорожно-транспортных происшествий в регионе, в связи с чем необходимо безотлагательно приложить усилия по стабилизации сложившейся ситуации и определить первоочередные меры для решения насущных проблем в области безопасности дорожного движения.

Были заслушаны доклады представителей ответственных ведомств, в том числе начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексея Тарунина, который сообщил, что определяющее влияние на уровень аварийности оказали водители транспортных средств, по вине которых совершено 83% всех происшествий. Основными причинами совершения ДТП явились выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очерёдности проезда, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

Члены комиссии также акцентировали особое внимание на вопросе предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Мурманской области. По информации Госавтоинспекции, анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий с участием детей являются нарушения правил дорожного движения водителями. По их вине в 2017 году совершено 71 ДТП, что составляет 76,3%.

Министерству образования и науки Мурманской области поручено продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций региона.

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