В Мурманской области отмечается значительный рост грузоперевозок воздушным транспортом

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в первом полугодии 2017 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 18,2 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок вырос на 9,5%.

По итогам 6 месяцев этого года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 8,3% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 8,5% и железной руды на 2,7%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов увеличился на 14,2%, что обусловлено наращиванием перевозок на экспорт угля и прочих сухогрузов, а также перевозок наливных грузов в каботажном виде плавания (топливо для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал). В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохранился рост грузоперевозок воздушным транспортом (в 1,3 раза). Автомобильным транспортом перевезено грузов на 17,4% больше, чем в январе-июне 2016 года в связи с увеличением объёма перевозимых грузов для нужд крупных промышленных предприятий.