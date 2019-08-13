В Мурманской области отмечается значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-июль 2019 года. За этот период зарегистрированы 7060 преступлений, что на 145, или 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (30%), мошенничества (17,1%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,9%).

Число краж и мошенничеств увеличилось на 7,4% и 18,4% соответственно, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наоборот, уменьшилось на 11%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 19,4% (с 1 327 до 1 584), их удельный вес увеличился на 3,3% и составил 22,4%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 12% и составило 22 преступления.

Зарегистрированы 102 преступления, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число увеличилось на 15,9%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 17,1% и составило 73 лица, здоровью которых причинен тяжкий вред, наоборот, увеличилось на 7,9% и составило 150 лиц.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 18,8%, а коррупционной направленности – на 21,1%.

Значительная динамика (+47,6%) отмечается по зарегистрированным преступлениям (1367), совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об увеличении на 5,6% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и, наоборот, об уменьшении их удельного веса (63,3%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.