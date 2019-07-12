В Мурманской области отмечается значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-июнь 2019 года. Как отмечает надзорное ведомство, всего в нашем регионе зарегистрировано 6095 преступлений, что на 148, или 2,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (29,5%), мошенничества (17,4%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,9%).

Число краж и мошенничеств увеличилось на 9,1% и 15,1% соответственно, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наоборот, уменьшилось на 11,7%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 24,3% (с 1 103 до 1 371), их удельный вес увеличился на 3,9% и составил 22,5%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 20,8% и составило 19 преступлений.

Зарегистрировано 93 преступления, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число увеличилось на 31%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 15,4% и составило 66 лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, наоборот, увеличилось на 16,8% и составило 132 лица.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 20%, а коррупционной направленности – на 25,8%.

Значительная динамика (+47,2%) отмечается по зарегистрированным преступлениям (1188), совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об увеличении на 8,9% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и, наоборот, об уменьшении их удельного веса (63,4%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.