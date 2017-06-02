В Мурманской области отмечается значительный рост в металлургическом производстве

Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, из обрабатывающих отраслей нашего региона в отчётном периоде значительный рост отмечен в металлургическом производстве (в 1,3 раза), производстве пищевых продуктов (на 5,8%), текстильных изделий (в 1,5 раза), одежды (на 19,2%), резиновых и пластмассовых изделий (на 7,5%), прочей неметаллической минеральной продукции (в 1,3 раза), готовых металлических изделий (на 25,6%), транспортных средств и оборудования (на 17,4%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 15,9%), деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования (на 17%).

В то же время существенное снижение по сравнению с январем-мартом 2016 года зафиксировано в производстве напитков (в 7,1 раза), бумаги и бумажных изделий (на 12,2%), химических веществ и химических продуктов (на 4,9%), электронных и оптических изделий (на 10,6%), мебели (на 13%), прочих готовых изделий (на 7,5%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (46,9%), металлургическое производство (33,4%), ремонт и монтаж машин и оборудования (10%), производство прочих транспортных средств и оборудования (5%).