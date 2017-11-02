В Мурманской области отмечаются нарушения законодательства при оказании медицинской помощи и лекарственном обеспечении

Прокуратурой Мурманской области проведено обобщение рассмотрения в 2017 году судами дел по искам (заявлениям) прокуроров, связанным с исполнением законодательства при оказании медицинской помощи и лекарственном обеспечении. За истекший период органами региональной прокуратуры в суды общей юрисдикции, арбитражный суд направлено 20 исковых заявлений (заявлений) в указанной сфере.

13 исковых заявлений (заявлений) анализируемой категории рассмотрено и удовлетворено. 7 исковых заявлений, направленных в суд общей юрисдикции, находятся на рассмотрении.

Исковые заявления прокурорами предъявлялись в связи с выявленными нарушениями в сфере обеспечения граждан лекарственными препаратами, оплаты стоимости проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи, доступности объектов государственной системы здравоохранения для инвалидов и маломобильных групп населения, а также об обязании общества, осуществляющего реализацию лекарственных средств, получить на это соответствующую лицензию.

Кроме того, прокурорами в указанной сфере возбуждено 5 административных производств, которые направлены в суд для рассмотрения. Из них 2 дела об административных правонарушениях рассмотрены, удовлетворены, виновные должностные лица привлечены судом к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 90 тысяч рублей. Остальные постановления находятся на рассмотрении.

Так, прокуратурой г.Апатиты в рассматриваемой сфере направлено в Арбитражный суд 1 заявление по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ, в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований к осуществлению медицинской деятельности в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Заявление прокурора рассмотрено, удовлетворено, общество привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.