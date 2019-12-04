В Мурманской области отмечен незначительный рост темпа регистрации ОРВИ

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, результаты мониторинга заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, проводимого ведомством, свидетельствуют, что на 48-й неделе текущего года (с 25 ноября по 1 декабря) эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в нашем регионе благополучная. Показатели заболеваемости находятся ниже значений расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.

Вместе с тем, по сравнению с предыдущей неделей, отмечен незначительный рост темпа регистрации ОРВИ.

По данным вирусологического мониторинга заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, в основном вирусами парагриппа. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа не зарегистрировано.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в странах северного полушария активность гриппа продолжает оставаться на межэпидемическом уровне, включая страны Европейского региона.