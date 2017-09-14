В Мурманской области отмечен рост цен на мороженую неразделанную рыбу и яблоки

Как сообщает Мурманскстат, с 5 по 11 сентября текущего года в Мурманской области наибольшее снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 9,0%), морковь (на 7,1), картофель (на 5,2), свежую белокочанную капусту (на 5,1), сахарный песок (на 0,9), поваренную соль (на 0,6), куриные яйца (на 0,5%).

Рост цен отмечен на мороженую неразделанную рыбу (на 1,2%), яблоки (на 0,7), пшеничную муку (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.