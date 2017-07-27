В Мурманской области отмечен рост цен на охлаждённые и мороженые куры

Как сообщает Мурманскстат, с 18 по 24 июля текущего года наибольшее снижение цен в Мурманской области отмечено на белокочанную капусту (на 16,4%), картофель (на 11,8), репчатый лук (на 6,9), морковь (на 2,7), куриные яйца (на 1,0), гречневую крупу, яблоки (на 0,9), пшено (на 0,8%).

Рост цен зафиксирован на охлаждённые и мороженые куры (на 1,4%), сахарный песок (на 0,8), рис и вермишель (на 0,6), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.