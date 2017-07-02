В Мурманской области отмечен рост смертности от туберкулеза - на 40%

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в текущем году демографическая ситуация в Мурманской области характеризуется как положительными, так и отрицательными тенденциями. По итогам четырёх месяцев отмечено снижение рождаемости, что в том числе обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года - на 3%, или 3,7 тысяч человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,6%.

По предварительным данным Мурманскстата, за январь-апрель текущего года в Мурманской области родилось 2543 ребенка, что на 12% меньше, чем в 2016 году (2884 человека). Коэффициент рождаемости составил 10,2 родившихся на 1000 населения против 11,5 в 2016 году. В то же время сохраняется тенденция снижения смертности населения. По предварительным данным число умерших сократилось на 6% (2864 человека против 3033 человек в январе-апреле 2016 года), общий коэффициент смертности - с 12,0 умерших на 1000 населения в 2016 году до 11,5.

Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших на 100 тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 30%, злокачественных новообразований - на 9%, болезней системы кровообращения - на 7% и болезней органов пищеварения – на 3%. При этом отмечен рост смертности от туберкулеза (на 40%) и внешних причин (на 10%). Численность детей, умерших в возрасте до года, сократилась на 12,5% (составила 14 человек), коэффициент младенческой смертности - с 5,3 на 1000 родившихся в 2016 году до 5,0 в 2017 году. Основными причинами младенческой смертности являются внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжелая интранатальная асфикция. Таким образом, в январе-апреле 2017 года в связи с существенным снижением рождаемости отмечена естественная убыль населения области - 321 человек. Коэффициент естественной убыли составил 1,3 человека на 1000 населения.

В текущем году впервые за многие годы в регионе отмечается миграционный прирост населения, который в январе-апреле составил 183 человека. Численность прибывших граждан увеличилась на 3%, убывших снизилась на 3%.