Мурманская область. Арктика08.02.20 10:00
В Мурманской области отмечено увеличение объёмов строительных работ в IV квартале 2019 года
По предварительным данным Мурманскстата, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за IV квартал 2019 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 99,2 процента, что обусловлено в основном снижением грузооборота на морском транспорте.
Наибольший индекс сложился по виду экономической деятельности «Строительство» – 117,1 процента, что обеспечено увеличением объёмов строительных работ на объектах транспортной инфраструктуры и обрабатывающих производств.
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