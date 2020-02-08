В Мурманской области отмечено увеличение объёмов строительных работ в IV квартале 2019 года

По предварительным данным Мурманскстата, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за IV квартал 2019 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 99,2 процента, что обусловлено в основном снижением грузооборота на морском транспорте.

Наибольший индекс сложился по виду экономической деятельности «Строительство» – 117,1 процента, что обеспечено увеличением объёмов строительных работ на объектах транспортной инфраструктуры и обрабатывающих производств.