В Мурманской области отмечены первые заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 августа на крайнем западе Мурманской области наблюдались первые в этом месяце заморозки, температура воздуха в ночные часы опускалась до отметки -0,4°. Назвать такое явление редким нельзя, в среднем по климатическим данным в августе в этом районе наблюдаются два дня с заморозками, а в 2012 году таких дней было 9.

19-21 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной циклонической депрессии, смещающейся с Норвежского моря в северо-восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно дождливая погода, температура воздуха в пределах климатических норм.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днем +14+19°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

18-21 августа на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.