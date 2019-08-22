В Мурманской области отмечены случаи незаконной замены счётчиков и завышения цен на эти услуги

При проведении рейдов в домохозяйствах населенных пунктов Мурманской области специалисты филиала компании «Россети Северо-Запад» «Колэнерго» обнаружили факты незаконной деятельности частной компании, осуществляющей замену счётчиков электроэнергии.

«Действующие счётчики, которые, подчеркну, находятся на нашем балансе, были демонтированы под предлогом их замены на якобы более современные, - рассказал заместитель директора Колэнерго Алексей Лебедев. – При этом владельцев домов, где была произведена такая замена, фактически ввели в заблуждение относительно параметров этого оборудования, которое к тому же им продали и установили по явно завышенным ценам».

Энергетики призывают жителей региона быть бдительными, не доверять представителям сомнительных «энергетических» фирм.

Также, пояснил Алексей Лебедев, снятие пломбы и замена счётчика электроэнергии без предварительного уведомления компании «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада») могут считаться несанкционированным вмешательством в работу прибора учёта и основанием для начисления дополнительной платы за электроэнергию.

В «Колэнерго» работает телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса. Единый телефонный номер «горячей линии» компании «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).