В Мурманской области отметят Международный день саамов

Ежегодно 6 февраля в России и странах Скандинавии отмечают Международный день саамов. В этот день по сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области открываются выставки, проходят праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия.

Традиционно ярко этот день будут отмечать в культурной столице саамов – селе Ловозеро. В 12 часов на уличной площадке у здания МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр» (с. Ловозеро, ул. Советская, 8) состоится торжественное открытие мероприятий, посвященных празднованию Международного дня саамов. В 13 часов для гостей культурного центра откроется фотовыставка «Мы саамы». В 18 часов Ловозерский районный национальный культурный центр соберет гостей и жителей села на Вечер чествования «Самь пеййв». По доброй традиции на вечере прозвучат поздравления юбилярам, молодожёнам, новорожденным, а также вручение Приза общественного признания «Человек года - 2019».

В областной столице праздничные мероприятия начнутся в 12.30 у здания ГОБУ «Центр народов Севера» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1). Мурманчан и гостей города ждут выступления саамского фольклорного коллектива «Таввял иннк», исполнительницы традиционных и современных саамских песен Марины Гринчук и обряд исполнения желаний «Костер единения», который проведёт известный саамский нойд Надежда Фенина.

В 13.30 праздничные мероприятия продолжатся в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а) презентацией литературных произведений на саамскую тематику, изданных ГОБУ «Центр народов Севера» в 2019 году в рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

В ходе презентации гости познакомятся с новыми работами члена Союза писателей России, создателя и хранителя Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежды Большаковой «Волшебное рядом» и «Чудеса Ловозерья. Озера Ловозерских тундр», а также монографией «Этнолингвистический потенциал лексики духовной культуры российских саамов: лексико-грамматический аспект», автором которой является кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктории Бакулы.

Завершатся мероприятия в столице Заполярья в 15 часов в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а, 1-й этаж, выставочный зал), где состоится открытие выставки «Северная мозаика». Посетителям музея представят археологическую коллекцию железного оружия, орудий охоты и рыболовства, предметов быта, украшений из серебра и бронзы, обнаруженных на Кольском полуострове в XI-XIV веках.

А в субботу, 8 февраля, в 13.30 МБУК «Сельский Дом культуры нп. Енский» (нп.Енский, ул. Строителей, 4а) приглашает всех принять участие в Зимних саамских играх. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни. Юных участников ждет детский лыжный биатлон, парк аттракционов и игровые площадки.

В парке «Саамских состязаний» все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях на снегоступах, забеге на охотничьих лыжах, метании аркана, прыжках через нарты и стрельбе по мишени.

Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в тёплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера, сообщает Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.