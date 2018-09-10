В Мурманской области отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 6,7%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в Мурманской области составил 102,8% к январю-июлю 2017 года.

Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось на 24,6%, что связано с неравномерным закрытием актов выполненных судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 33,3 млрд рублей (99,9% к январю-июлю 2017 года в действующих ценах). Индекс производства - 97,3% (в среднем по России - 101,9%).

В январе-июле 2018 года выработка электроэнергии снизилась на 2,4%, производство пара и горячей воды - на 2,9%.

Потребление электроэнергии составило 7,4 млрд кВт*ч, что на 0,8% ниже соответствующего уровня 2017 года. Отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 6,7%.