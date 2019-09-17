В Мурманской области ожидается дождь и мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни на территории Мурманской области характер погоды существенно изменится. Ожидается понижение температуры воздуха, связанное с циклонической деятельностью вблизи Кольского полуострова. Преобладающая температура воздуха +5+10°, что близко к климатической норме для сентября.

Завтра, 18 сентября, будет облачная c прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +4°, при прояснениях заморозки до -2°, днем +3+8°.