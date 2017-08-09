Мурманская область. Арктика09.08.17 18:02
В Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами возможны грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 июля погоду нашего региона будут определять циклоны, смещающиеся с районов Скандинавии на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха ночью +8+13°, днём +15+20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, днем +15+20°.
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