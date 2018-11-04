В Мурманской области ожидается дождь с мокрым снегом и гололедица

Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, ночью умеренный, днем - сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

5-6 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклонов с центрами в Норвежском и Гренландском морях. Существенных изменений в погоде не ожидается.