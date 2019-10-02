В Мурманской области ожидается гололедица

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием холодной воздушной массы, поступающей в наш регион с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -5°, днем от -1 до +4°. На дорогах гололедица.

Завтра, 3 октября, будет переменная облачность. Временами мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днем от -1 до +4°. Местами гололедица.