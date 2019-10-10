В Мурманской области ожидается гололедица

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Вологодской области в северном направлении через Кольский полуостров на юг Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная с осадками погода. Температура воздуха существенно не изменится.

Завтра, 11 октября, облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем от 0 до +5°. Местами гололедица.