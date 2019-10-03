В Мурманской области ожидается гололедица и мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием холодной воздушной массы, поступающей в наш регион с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -5°, днем от -1 до +4°. На дорогах гололедица.

Завтра, 4 октября, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем от 0 до +5°. Местами гололедица.