В Мурманской области ожидается гололедица, местами сильная

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с юга Швеции в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются временами осадки в виде мокрого снега и дождя, преобладающая температура воздуха от +3 до -2°, в ночные часы местами до -5°.

6 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклонов с центрами в Норвежском и Гренландском морях. Существенных изменений в погоде не ожидается.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°..