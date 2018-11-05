Мурманская область. Арктика05.11.18 17:00
В Мурманской области ожидается гололедица, местами сильная
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с юга Швеции в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются временами осадки в виде мокрого снега и дождя, преобладающая температура воздуха от +3 до -2°, в ночные часы местами до -5°.
6 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклонов с центрами в Норвежском и Гренландском морях. Существенных изменений в погоде не ожидается.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°..
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