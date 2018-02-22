В Мурманской области ожидается холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 февраля и ночью 24 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием усиливающегося антициклона, расположенного в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается холодная погода с преобладающей температурой воздуха ночью -17-22°, местами -27-32°, днём -13-18°, при прояснениях -20-25°.

Днём 24 февраля и в течение суток 25 февраля гребень антициклона сместится с Кольского полуострова на Скандинавию и температура воздуха в нашем регионе постепенно повысится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -13-18°, при прояснениях до -25°. Гололедица.