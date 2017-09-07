В Мурманской области ожидается хорошая осенняя погода, но солнечная вспышка может приподнести нам сюрпризы

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием антициклона, сформировавшегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, обусловит в нашем регионе теплую, сухую погоду.

Завтра в Мурманской области будет малооблачная погода. Без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, в центральных районах заморозки до -3°, днём +9+14°.

* * *

Рекордная вспышка на Солнце, которая была отмечена 6 сентября, вызовет не менее суток магнитных бурь на Земле с вечера пятницы, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, во время рекордной вспышки X9.3 произошёл крупный выброс солнечного вещества, и он направлен на Землю. Скорость выброса и направление магнитного поля выброса сейчас уточняются.

По данным учёных, приход солнечного вещества к Земле предварительно прогнозируется на вечер 8 сентября, время будет уточнено в ближайшие часы.