Мурманская область. Арктика30.11.17 18:02
В Мурманской области ожидается хорошая зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле. По Мурманской области местами пройдёт снег.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22°, на юге области -2-7°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 364 человека
-
Последние комментарии
МОСКВИЧ
30.11.17 17:39
Корабль - слишком МАЛ и слишком СЛАБ для нашего ВМФ на Севере и выполнять многие необходимые для военных целей операции - просто не сможет физически. Не имея серьезных вооружений - ПВО и РЛС достаточн
Комментарий к новости:30 ноября в Санкт-Петербурге в состав ВМФ войдёт новейший ледокол «Илья Муромец»
Набиулин Ислам Зайнулаевич
30.11.17 13:21
Да, ребята, заработались Вы. Забыли зачем Вы там. При мне бюджет города всегда был профицитным,несмотря на то, что мы от военных принимали жилье, дороги,уличное освещение, благоустройство, создавали н
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-Скоро в эфире22:55«Море доброты». Социальный проект (12+)23:25«Открытая студия». Тематическая программа (12+)23:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс евро вырос на 31 копейку, доллара – на 25 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов