Мурманская область. Арктика19.01.18 18:02
В Мурманской области ожидается хорошая зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, расположенного над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха 20 января -7-12°, местами понижение до -17-22°, 21 января -12-17°, при прояснениях –23-28°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный слабый, на востоке области умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.
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Known
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