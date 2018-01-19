В Мурманской области ожидается хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, расположенного над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха 20 января -7-12°, местами понижение до -17-22°, 21 января -12-17°, при прояснениях –23-28°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный слабый, на востоке области умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.