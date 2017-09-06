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Мурманская область. Арктика06.09.17 18:02

В Мурманской области ожидается малооблачная погода. Без осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием антициклона, сформировавшегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, обусловит в нашем регионе теплую, сухую погоду.

Завтра в Мурманской области будет малооблачная погода. Без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью южный слабый, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, в центральных районах заморозки до -2°, днём +12+17°

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Kirill
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