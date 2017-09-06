В Мурманской области ожидается малооблачная погода. Без осадков

Поморник Поборникам доступной среды рекомендую всего лишь один раз пройтись по маршруту: остановка общ. транспорта "Ул. Комсомольская" - переход под дорогой - мост через ж/д пути - проходная ММРП № 1. Прошу о Комментарий к новости: «Преград для инвалидов должно быть меньше», - губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области

Kirill Болтовня вокруг проблемы доступности среды для инвалидов начинает приобретать гротескные формы. А кто-нибудь задумается над проблемой безопасной среды для обычных граждан. Ведь сегодня во многих город Комментарий к новости: «Преград для инвалидов должно быть меньше», - губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области