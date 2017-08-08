В Мурманской области ожидается местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха днём +16+21°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +14+19°.

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По данным наблюдений на 8 августа уровни воды на реках Кольского полуострова выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-40 см, на реке Умба - выше на 80 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 9,0-15,0°, на горных реках 5,0-6,5°. Температура воды в реке Кола 8 августа в 8 часов была равна +13°.